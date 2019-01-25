Basketbol: Haftanın programı - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ikinci yarılar, 16. hafta maçlarıyla başlayacak- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 16'ncı, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ne de 19. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek



İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ikinci yarılar, 16. hafta müsabakalarıyla başlayacak. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 16'ncı, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ne ise 19. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek. Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu dört ligde haftanın maç programı şöyle:

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Yarın: 15.15 Türk Telekom-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol (Ankara) 17.30 TOFAŞ-Pınar Karşıyaka (TOFAŞ) 20.00 Beşiktaş Sompo Japan-Fenerbahçe Beko (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi) 27 Ocak Pazar: 15.15 Anadolu Efes-Galatasaray (Sinan Erdem) 17.30 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Banvit (Gazanfer Bilge) 20.00 Afyon Belediyespor-Bahçeşehir Koleji (Prof. Dr. Veysel Eroğlu) 28 Ocak Pazartesi: 19.00 Gaziantep Basketbol-Darüşşafaka Tekfen (Şahinbey)

- Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın: 14.00 OGM Ormanspor-Bellona Kayseri Basketbol (M. Sait Zarifoğlu) 14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ (Servet Tazegül) 14.00 Kırçiçeği Bodrum-İzmit Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya) 15.00 Gündoğdu Adana Basketbol-Çukurova Basketbol (Menderes) 16.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Canik Belediyespor (Antakya) 27 Ocak Pazar: 16.00 İstanbul Üniversitesi-Beşiktaş (Prof. Dr. Turgay Atasü) 17.30 Galatasaray-Fenerbahçe (Ahmet Cömert)

- Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün: 14.00 Sigortam.net İTÜ Basketbol-Ankara DSİ (Adalet Turan Spor ve Etkinlik Merkezi) 17.00 Artvin Belediyespor-Düzce Belediyespor (Çoruh Üniversitesi) 18.30 Semt77 Yalova Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Yalova 90. Yıl) Yarın: 14.30 Finalspor-OGM Ormanspor (Bursa Atatürk) 16.00 Petkimspor-Selçuklu Basketbol (ENKA) 17.30 Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor-Bursaspor (Mamak Belediyesi) 18.00 Akhisar Belediyespor-Edirnespor (Akhisar Belediye) 27 Ocak Pazar: 14.00 Bandırma Kırmızı-Karesispor (Banvit Kara Ali Acar)

- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Bugün: 13.30 Nesibe Aydın-Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim (TOBB ETÜ) 15.00 A Koleji-İstanbul Üniversitesi Gelişim (Durugöl Recep Kara) 18.00 Bayraklı Belediyespor-Akdeniz Üniversitesi (Bayraklı Mustafa Kemal Atatürk)

Yarın: 13.00 Edremit Belediyesi Gürespor-Çankaya Üniversitesi (Edremit) 14.00 Mardin Büyükşehir Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Yeni Artuklu) 14.00 İstanbulgücü-Galatasaray Gelişim (Caferağa) 14.00 Yalova VİP Gençlik-Urla Belediyespor (Yalova 90. Yıl) 14.00 Mersin Üniversitesi-Elazığ İl Özel İdare (Mersin Üniversitesi)

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