0553 313 94 23

Basketbol: Haftanın programı

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ikinci yarılar, 16. hafta maçlarıyla başlayacak- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 16'ncı, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ne de 19. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek

25 Ocak 2019 Cuma 09:39
Basketbol: Haftanın programı


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ikinci yarılar, 16. hafta müsabakalarıyla başlayacak. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 16'ncı, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ne ise 19. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu dört ligde haftanın maç programı şöyle:


- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi


Yarın:

15.15 Türk Telekom-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol (Ankara)

17.30 TOFAŞ-Pınar Karşıyaka (TOFAŞ)

20.00 Beşiktaş Sompo Japan-Fenerbahçe Beko (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

27 Ocak Pazar:

15.15 Anadolu Efes-Galatasaray (Sinan Erdem)

17.30 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Banvit (Gazanfer Bilge)

20.00 Afyon Belediyespor-Bahçeşehir Koleji (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

28 Ocak Pazartesi:

19.00 Gaziantep Basketbol-Darüşşafaka Tekfen (Şahinbey)


- Kadınlar Basketbol Süper Ligi


Yarın:

14.00 OGM Ormanspor-Bellona Kayseri Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)

14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ (Servet Tazegül)

14.00 Kırçiçeği Bodrum-İzmit Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

15.00 Gündoğdu Adana Basketbol-Çukurova Basketbol (Menderes)

16.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Canik Belediyespor (Antakya)

27 Ocak Pazar:

16.00 İstanbul Üniversitesi-Beşiktaş (Prof. Dr. Turgay Atasü)

17.30 Galatasaray-Fenerbahçe (Ahmet Cömert)


- Türkiye Basketbol 1. Ligi


Bugün:

14.00 Sigortam.net İTÜ Basketbol-Ankara DSİ (Adalet Turan Spor ve Etkinlik Merkezi)

17.00 Artvin Belediyespor-Düzce Belediyespor (Çoruh Üniversitesi)

18.30 Semt77 Yalova Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Yalova 90. Yıl)

Yarın:

14.30 Finalspor-OGM Ormanspor (Bursa Atatürk)

16.00 Petkimspor-Selçuklu Basketbol (ENKA)

17.30 Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor-Bursaspor (Mamak Belediyesi)

18.00 Akhisar Belediyespor-Edirnespor (Akhisar Belediye)

27 Ocak Pazar:

14.00 Bandırma Kırmızı-Karesispor (Banvit Kara Ali Acar)


- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi


Bugün:

13.30 Nesibe Aydın-Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim (TOBB ETÜ)

15.00 A Koleji-İstanbul Üniversitesi Gelişim (Durugöl Recep Kara)

18.00 Bayraklı Belediyespor-Akdeniz Üniversitesi (Bayraklı Mustafa Kemal Atatürk)

Yarın:

13.00 Edremit Belediyesi Gürespor-Çankaya Üniversitesi (Edremit)

14.00 Mardin Büyükşehir Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Yeni Artuklu)

14.00 İstanbulgücü-Galatasaray Gelişim (Caferağa)

14.00 Yalova VİP Gençlik-Urla Belediyespor (Yalova 90. Yıl)

14.00 Mersin Üniversitesi-Elazığ İl Özel İdare (Mersin Üniversitesi)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 09:39
  1. Basketbol
  2. Kadınlar Basketbol 1. Ligi
  3. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
  4. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
  5. Türkiye Basketbol 1. Ligi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gram altın 217 lira seviyelerinde
    1. Gram altın 217 lira seviyelerinde
    2. Kullanılmayan giysileri pazar..
    3. Başkentte FETÖ operasyonları
    4. Warriors'ın bileği bükülmüyor
    5. Dolar/TL, 5,2710 seviyesinde işlem..
    6. 'Büyük bölge eyalet imamı' yakalandı
    7. Her şeyi itiraf etti! Yeni mezun kadın..
    8. Voleybol: Haftanın programı
    9. BDDK'dan önemli değişiklik! Taksit..
    10. Basketbol: Haftanın programı
    11. VİOP'ta endeks kontratı güne yatay..
    12. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2009..
    13. Binali Yıldırım'dan anket açıklaması
    14. Üniversiteli Kader Buse'yi arama..
    15. GRAFİKLİ - Futbol: Haftanın programı
    16. Brent petrolün varili 61,92 dolar
    17. Spekülatör Soros'tan kargaşa uyarısı:..
    18. Ankara'da operasyon! Çok sayıda..
    19. BDDK'dan yönetmelik değişikliği
    20. 25.01.2019 Günün âyet ve hadisi
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    Ulaşım devi şirket iflas etti
    Ulaşım devi şirket iflas etti
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde

    Günün Karikatürü

    25 Ocak 2019
    AB ve Rusya'dan Venezuela açıklaması! Saflarını seçtiler
    AB ve Rusya'dan Venezuela açıklaması! Saflarını seçtiler
    “Darbenin hiçbir meşruiyeti yok! Ya sen kimsin?”
    “Darbenin hiçbir meşruiyeti yok! Ya sen kimsin?”