Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi - Petrol Olimpija: 75 - Beşiktaş Sompo Japan: 81

ANKARA (AA) - Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki 14. ve son maçında Sloven kulübü Petrol Olimpija'yı 81-75 yendi

Son 16 turuna kalmayı garantileyen Beşiktaş Sompo Japan, grup sonuncusu Petrol Olimpija'ya konuk oldu. Başkent Ljubljana'daki Stozice Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği 14-14 eşitlikle geçildi. Siyah-beyazlılar, soyunma odasına 48-35 önde gitti ancak ev sahibi ekip, 3. periyotta skoru (59-59) eşitledi. Beşiktaş Sompo Japan, son çeyrekteki oyunuyla maçı, 81-75 kazandı. Beşiktaş'ı galibiyete, 16 sayı, 5 asist üreten Gibson ve 15 sayı, 5 ribauntla oynayan Benzing taşıdı. Bu sonuçla 9. galibiyetini alan Beşiktaş Sompo Japan, D grubunu 2. sırada bitirdi.

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