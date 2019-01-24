Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi - Segafredo Virtus Bologna: 70 - Beşiktaş Sompo Japan: 71



İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 12. haftasında İtalya temsilcisi Segafredo Virtus Bologna'yı deplasmanda 71-70 yendi. Bologna şehrindeki PalaDozza Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 26-18 önde tamamlayan siyah-beyazlı ekip, soyunma odasına 46-24 üstünlükle gitti. Üçüncü çeyreği 60-44 önde geçen Beşiktaş Sompo Japan, son bölümü büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmadan 71-70 galip ayrıldı. Grup lideri rakibini yenmeyi başaran siyah-beyazlılar, 7. galibiyetine ulaşırken, İtalyan ekibi ise 3. mağlubiyetini yaşadı.

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