Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
- Segafredo Virtus Bologna: 70 - Beşiktaş Sompo Japan: 7124 Ocak 2019 Perşembe 00:23
İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 12. haftasında İtalya temsilcisi Segafredo Virtus Bologna'yı deplasmanda 71-70 yendi.
Bologna şehrindeki PalaDozza Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 26-18 önde tamamlayan siyah-beyazlı ekip, soyunma odasına 46-24 üstünlükle gitti.
Üçüncü çeyreği 60-44 önde geçen Beşiktaş Sompo Japan, son bölümü büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmadan 71-70 galip ayrıldı.
Grup lideri rakibini yenmeyi başaran siyah-beyazlılar, 7. galibiyetine ulaşırken, İtalyan ekibi ise 3. mağlubiyetini yaşadı.
YORUM YAZ