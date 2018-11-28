Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
- OGM Ormanspor: 62 - Mersin Büşükşehir Belediyespor: 5828 Kasım 2018 Çarşamba 18:05
Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan), Alakbar Hasanov (Azerbaycan), Xhelal Mumini (Kosova)
OGM Ormanspor: Copper 23, Nilay Kartaltepe, Gardner 31, Henry 4, Ruzickova 4, Miray Şahin, Özge Kavurmacıoğlu, Damla Gezgin, Naile Çırak
Mersin Büşükşehir Belediyespor: Asena Yalçın, Petronyte 17, Cado 13, Mitchell 12, Walker 16, Melis Talay, Burcu Cigil, Melisa Korkmaz
1. Periyot: 14-14
Devre: 28-29
3. Periyot: 49-49
Beş faulle çıkan: 34.29 Ruzickova (OGM Ormanspor)
ANKARA (AA) - Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu 4. haftasında Türk takımını karşı karşıya getiren maçta OGM Ormanspor, sahasında Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 62-58 yendi.
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