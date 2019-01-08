Basketbol: Erkekler FIBA Avrupa Kupası
- Organizasyonun 2. turunda üçüncü hafta maçları yarın oynanacak08 Ocak 2019 Salı 09:41
İZMİR (AA) - Basketbol Erkekler FIBA Avrupa Kupası 2. turunda 3. hafta müsabakaları yarın yapılacak.
Türk takımlarından Pınar Karşıyaka, 2. tur I Grubu'nda yarın Kosova ekibi Z Mobile Priştine'yi konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.
Toplam 4 grupta 8 karşılaşmanın oynanacağı üçüncü haftanın programı şöyle:
- I Grubu:
20.30 Pınar Karşıyaka-Z Mobile Priştine (Kosova)
21.00 s.Oliver Würzburg (Almanya)-Szolnoki Olaj (Macaristan)
- J Grubu:
20.00 Balkan (Bulgaristan)-Lukoil Levski (Bulgaristan)
20.00 Ironi Ness Ziona (İsrail)-Alba Fehervar (Macaristan)
- K Grubu:
18.00 Petrolina AEK (Kıbrıs Rum Kesimi)-Dinamo Sassari (İtalya)
21.30 Donar (Hollanda)-Pallacanestro Varese (İtalya)
- L Grubu:
18.00 Avtador Saratov (Rusya)-Bakken Bears (Danimarka)
22.00 ZZ Leiden (Hollanda)-Kataja Basket (Finlandiya)
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