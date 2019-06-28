Basketbol: 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası - Letonya ve Sırbistan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonada ikinci gün maçları tamamlandı- Macaristan çeyrek finale kalmayı garantilerken, ikinci yenilgisini alan Türkiye'nin gruptan çıkma şansı kalmadı



NİŞ (AA) - Letonya ve Sırbistan'ın ortaklaşa düzenlediği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın ikinci gününde oynanan sekiz karşılaşma tamamlandı. C Grubu'nda mücadele eden Türkiye, Sırbistan'ın Niş şehrinde karşılaştığı Slovenya'ya 62-55 mağlup olarak ikinci yenilgisini alırken, gruptaki diğer maçta Macaristan'ın İtalya'yı mağlup etmesi sonucu ay-yıldızlıların gruptan çıkma şansı kalmadı. A ve B gruplarındaki takımların Letonya'da, C ve D gruplarındaki takımların ise Sırbistan'da mücadele ettiği şampiyonanın ikinci gününde oynanan maçların sonuçları şöyle:

A Grubu:

Letonya: 82 - Ukrayna: 74 İspanya: 67 - Büyük Britanya: 59

B Grubu: Çekya: 71 - İsveç: 64 Karadağ: 53 - Fransa: 88

C Grubu:

Slovenya: 62 - Türkiye: 55 İtalya: 51 - Macaristan: 59

D Grubu: Belçika: 61 - Belarus: 69 Sırbistan: 77 - Rusya: 63

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