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Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

İspanya: 90 - Polonya: 78- İspanya yarı finale yükseldi

10 Eylül 2019 Salı 18:21
Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası


Salon: Şanghay Oriental Spor Merkezi

Hakemler: Jorge Vazquez (Porto Riko), Yohan Rosso (Fransa), Takaki Kato (Japonya)

İspanya: Rubio 19, Fernandez 16, Claver 6, Juancho Hernangomez 14, Gasol 10, Llull 4, Hernangomez Geuer 18, Oriola 2, Ribas 1, Colom, Rabaseda

Polonya: Slaughter 19, Ponitka 9, Waczynski 15, Cel 3, Hrycaniuk 8, Gruszecki, Laczynski, Olejniczak, Sokolowski 11, Balcerowski, Koszarek 3, Kulig 10

1. Periyot: 22-18

Devre: 46-41

3. Periyot: 67-58


İSTANBUL (AA) - Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda İspanya, çeyrek final maçında Polonya'yı 90-78 yenerek yarı finale yükseldi.

İspanya, maçın başlarında üç sayılık atışlarla etkili olmaya çalışan Polonya karşısında ilk periyodu 22-18 önde tamamladı. Başa baş oyunun sürdüğü ikinci çeyrekte de skor avantajını koruyan İspanya, soyunma odasına 46-41 üstün girdi.

İkinci devreye skorer bir oyunla başlayan İspanya, farkın bir ara 14 sayıya (58-44) kadar çıktığı üçüncü periyodu 67-58'lik skorla önde bitirdi. Son çeyrekte maça ortak olmaya çalışan Polonya, bitime 5 dakika 42 saniye kala farkı 4 sayıya kadar düşürdü: 76-72. Buna karşılık rakibi önünde 11-0'lık seri yakalayan İspanya, farkı tekrar açtı ve mücadeleden 90-78 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.

Ricky Rubio, 19 sayı, 9 asist, 5 ribauntluk performansıyla İspanya'nın galibiyetinde ön plana çıktı. Polonya'da Slaughter'ın 19 sayılık katkısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Dünya Kupası'nda 2006'nın şampiyonu İspanya, yarı finalde Avustralya-Çekya maçının galibiyle karşılaşacak. Polonya ise 5-8'incilik klasman maçları yapacak.





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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 18:21
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