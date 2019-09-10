Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası İspanya: 90 - Polonya: 78- İspanya yarı finale yükseldi



Salon: Şanghay Oriental Spor Merkezi

Hakemler: Jorge Vazquez (Porto Riko), Yohan Rosso (Fransa), Takaki Kato (Japonya)

İspanya: Rubio 19, Fernandez 16, Claver 6, Juancho Hernangomez 14, Gasol 10, Llull 4, Hernangomez Geuer 18, Oriola 2, Ribas 1, Colom, Rabaseda

Polonya: Slaughter 19, Ponitka 9, Waczynski 15, Cel 3, Hrycaniuk 8, Gruszecki, Laczynski, Olejniczak, Sokolowski 11, Balcerowski, Koszarek 3, Kulig 10

1. Periyot: 22-18

Devre: 46-41

3. Periyot: 67-58



İSTANBUL (AA) - Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda İspanya, çeyrek final maçında Polonya'yı 90-78 yenerek yarı finale yükseldi.

İspanya, maçın başlarında üç sayılık atışlarla etkili olmaya çalışan Polonya karşısında ilk periyodu 22-18 önde tamamladı. Başa baş oyunun sürdüğü ikinci çeyrekte de skor avantajını koruyan İspanya, soyunma odasına 46-41 üstün girdi. İkinci devreye skorer bir oyunla başlayan İspanya, farkın bir ara 14 sayıya (58-44) kadar çıktığı üçüncü periyodu 67-58'lik skorla önde bitirdi. Son çeyrekte maça ortak olmaya çalışan Polonya, bitime 5 dakika 42 saniye kala farkı 4 sayıya kadar düşürdü: 76-72. Buna karşılık rakibi önünde 11-0'lık seri yakalayan İspanya, farkı tekrar açtı ve mücadeleden 90-78 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı. Ricky Rubio, 19 sayı, 9 asist, 5 ribauntluk performansıyla İspanya'nın galibiyetinde ön plana çıktı. Polonya'da Slaughter'ın 19 sayılık katkısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Dünya Kupası'nda 2006'nın şampiyonu İspanya, yarı finalde Avustralya-Çekya maçının galibiyle karşılaşacak. Polonya ise 5-8'incilik klasman maçları yapacak.











Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.