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Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

Arjantin: 97 - Sırbistan: 87

10 Eylül 2019 Salı 16:15
Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası


Salon: Dongguan Basketbol Merkezi

Hakemler: Cristiano Maranho (Brezilya), Tolga Şahin (İtalya), Michael Weiland (Kanada)

Arjantin: Campazzo 18, Garino 15, Delia 4, Scola 20, Brussino 4, Caffaro, Deck 13, Fjellerup 2, Galizzi 2, Laprovittola 8, Vildoza 11

Sırbistan: Lucic 12, Jovic 7, Bogdanovic 21, Raduljica, Jokic 16, Bjelica 18, Guduric 5, Marjanovic, Micic 5, Milutinov, Simonovic 3

1. Periyot: 25-23

Devre: 54-49

3. Periyot: 68-67


İSTANBUL (AA) - Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası çeyrek final maçında Arjantin, Sırbistan'ı 97-87 yenerek yarı finale yükseldi.

Dünya Kupası'nda 2006 yılından sonra ilk kez son 4'e kalan Arjantin, yarı finalde ABD-Fransa maçının galibiyle karşılaşacak. Son dünya, Avrupa ve olimpiyat ikincisi Sırbistan ise 5-8 klasman maçları yapacak.

Karşılaşmaya Campazzo ve Scola'nın etkili oyunuyla başlayan Arjantin, ilk 3 dakikada 8 sayılık üstünlük yakaladı: 12-4. Arjantin, yaptığı top kayıplarına rağmen ilk çeyreği 25-23 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte dış şutlarda etkili olan Arjantin, 16. dakikada farkı tekrar 8'e çıkardı: 42-34. Arjantin, soyunma odasına 54-49 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte her iki takım da savunmalarını ön plana çıkardı. Sırbistan, farkı eritmesine rağmen Arjantin, final periyoduna 68-67 önde girdi.

Son çeyreğe iyi başlayan Sırbistan, Guduric'in 3 sayılık basketiyle 32. dakikada 70-68 öne geçti. Arjantin, 39 yaşındaki Luis Scola'nın yıldızlaştığı son bölümde maçı koparttı ve sahadan 97-87'lik galibiyetle ayrılarak yarı finalist oldu.



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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 16:15
  1. 2019 FIBA Dünya Kupası
  2. Arjanti
  3. Basketbol
  4. çeyrek final
  5. Sırbistan

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