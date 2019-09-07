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Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

- Almanya: 89 - Senegal: 78

07 Eylül 2019 Cumartesi 16:47
Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası


İSTANBUL (AA) - 2019 FIBA Dünya Kupası P Grubu klasman maçında Almanya, Senegal'i 89-78 yendi.

Çin'in Şangay kentinde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 37-36 Senegal'in üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda daha etkili olan Almanya, sahadan 11 sayı farkla 89-78 galip ayrıldı.

Almanya, ikinci galibiyetini alarak olimpiyat elemeleri için iddiasını sürdürürken, Senegal şampiyonada oynadığı 4. maçı da kaybetti.


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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 16:47
  1. 2019 FIBA Dünya Kupası
  2. Almanya
  3. Basketbol
  4. klasman
  5. Senegal

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