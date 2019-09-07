Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası - Avustralya: 82 - Dominik Cumhuriyeti: 76



Salon: Gençlik Olimpik Spor Parkı Hakemler: Tolga Şahin (İtalya), Juan Fernandez (Arjantin), Luis Castillo (İspanya) Avustralya: Baynes 10, Mills 19, Ingles 2, Dellavedova 6, Landale 13, Bogut 8, Goulding 15, Creek, Kay 7, Sobey 2 Dominik Cumhuriyeti: Baez 10, Vargas 16, Rojas 4, Liz 14, Solano 6, Ramon 1, Pena, Roberts 8, Mendoza 12, Montero 5 1. Periyot: 24-19 Devre: 40-38 3. Periyot: 57-52 Beş faulle çıkanlar: 24.56 Baynes (Avustralya), 39.11 Solano (Dominik Cumhuriyeti)

DONGGUAN (AA) - Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası 2. tur L Grubu'nda Avustralya, Dominik Cumhuriyeti'ni 82-76 mağlup etti. Avustralya üst üste dördüncü galibiyetini alırken, Dominik Cumhuriyeti ikinci kez mağlup oldu.



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