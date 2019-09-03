Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası - Almanya: 68 - Dominik Cumhuriyeti: 70



Salon: Shenzhen Spor Merkezi Hakemler: Tolga Şahin (İtalya), Julio Cesar Anaya Freile (Panama), Luis Castillo (İspanya) Almanya: İsmet Akpınar 3, Schröder 20, Zipser 4, Theis 12, Kleber, Voigtmann 2, Barthel 9, Benzing 6, Giffey 2, Lo 10 Dominik Cumhuriyeti: Solano 8, Liz 17, Baez 9, Rojas, Vargas 16, Montero 7, Ramon, Roberts 10, Garcia, Mendoza, Pena 3 1. Periyot: 21-16 Devre: 39-37 3. Periyot: 52-55

ŞANGHAY (AA) - 2019 FIBA Dünya Kupası G Grubu ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti, çekişmeli mücadelenin sonunda Almanya'yı 70-68 yendi. Dominik Cumhuriyeti grupta ikinci galibiyetini alırken, üst üste ikinci kez mağlup olan Almanya'nın 2. tur şansı kalmadı.



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