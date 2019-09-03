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Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

- Almanya: 68 - Dominik Cumhuriyeti: 70

03 Eylül 2019 Salı 13:40
Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası


Salon: Shenzhen Spor Merkezi

Hakemler: Tolga Şahin (İtalya), Julio Cesar Anaya Freile (Panama), Luis Castillo (İspanya)

Almanya: İsmet Akpınar 3, Schröder 20, Zipser 4, Theis 12, Kleber, Voigtmann 2, Barthel 9, Benzing 6, Giffey 2, Lo 10

Dominik Cumhuriyeti: Solano 8, Liz 17, Baez 9, Rojas, Vargas 16, Montero 7, Ramon, Roberts 10, Garcia, Mendoza, Pena 3

1. Periyot: 21-16

Devre: 39-37

3. Periyot: 52-55


ŞANGHAY (AA) - 2019 FIBA Dünya Kupası G Grubu ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti, çekişmeli mücadelenin sonunda Almanya'yı 70-68 yendi.

Dominik Cumhuriyeti grupta ikinci galibiyetini alırken, üst üste ikinci kez mağlup olan Almanya'nın 2. tur şansı kalmadı.


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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 13:40
  1. 2019 FIBA Dünya Kupası
  2. Almanya
  3. Basketbol
  4. Dominik Cumhuriyeti

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