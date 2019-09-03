Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası - Japonya: 76 - Çekya: 89- Kupada ikinci mağlubiyetini alan Japonya, ikinci tur şansını yitirdi



Salon: Şanghay Oriental Spor Merkezi Hakemler: Manuel Mazzoni (İtalya), Andris Aunkrogers (Letonya), Jong Kuk Kim (Güney Kore) Japonya: Baba 2, Tanaka 7, Hachimura 21, Watanabe 15, Fazekas 12, Joji Takeuchi 2, Shinoyama 7, Hiejima 10 Çekya: Bohacik 22, Satoransky 15, Hruban 6, Balvin 7, Kriz 4, Schilb 22, Pumprla 7, Auda 6, Peterka 1. Periyot: 18-18 Devre: 40-45 3. Periyot: 55-64 5 faulle çıkan: 37.04 Fazekas (Japonya)

ŞANGHAY (AA) - Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında Çekya, Japonya'yı 89-76 yendi. Çekya ilk galibiyetini elde etti. İkinci kez mağlup olan Japonya ise ikinci tur şansını yitirdi.



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