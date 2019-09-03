Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
- Japonya: 76 - Çekya: 89- Kupada ikinci mağlubiyetini alan Japonya, ikinci tur şansını yitirdi03 Eylül 2019 Salı 13:31
Salon: Şanghay Oriental Spor Merkezi
Hakemler: Manuel Mazzoni (İtalya), Andris Aunkrogers (Letonya), Jong Kuk Kim (Güney Kore)
Japonya: Baba 2, Tanaka 7, Hachimura 21, Watanabe 15, Fazekas 12, Joji Takeuchi 2, Shinoyama 7, Hiejima 10
Çekya: Bohacik 22, Satoransky 15, Hruban 6, Balvin 7, Kriz 4, Schilb 22, Pumprla 7, Auda 6, Peterka
1. Periyot: 18-18
Devre: 40-45
3. Periyot: 55-64
5 faulle çıkan: 37.04 Fazekas (Japonya)
ŞANGHAY (AA) - Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında Çekya, Japonya'yı 89-76 yendi.
Çekya ilk galibiyetini elde etti. İkinci kez mağlup olan Japonya ise ikinci tur şansını yitirdi.
YORUM YAZ