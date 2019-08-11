Basketbol: 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası B Ligi - Romanya: 56 - Türkiye: 86- Ay-yıldızlı ekip, organizasyonu 7. sırada tamamladı



İSTANBUL (AA) - 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası B Ligi'nde Türkiye, 7'ncilik maçında Romanya'yı 86-56 yendi. Kosova'nın başkenti Priştine'nin ev sahipliği yaptığı organizasyonda milliler, 7'ncilik maçında Romanya ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısını 50-14 üstün geçen milliler, mücadeleyi 30 sayı farkla 86-56 kazandı. Türkiye bu sonuçla organizasyonu 7. sırada tamamladı.

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