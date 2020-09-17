Basketbol: 20. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası

BURSA (AA) - Medicana Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nda Beşiktaş, TOFAŞ'ı 99-95 yendi.

Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Cevat Soydaş anısına Bursa'da bu yıl 20'ncisi düzenlenen turnuvanın TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan ikinci gününün kapanış maçında, TOFAŞ ile Beşiktaş takımları karşılaştı.

Maça hızlı başlayan Beşiktaş, çeyrek genelinde baskılı oyun ve iyi hücumlarla ilk periyotu 33-14 gibi farklı bir skorla bitirdi. İkinci çeyrekte iyi oyuna devam eden ve farkın kapanmasına izin vermeyen siyah-beyazlılar, soyunma odasına 58-38 üstün gitti.

İkinci yarıya daha diri bir görüntüyle başlayan TOFAŞ, farkı azaltsa da final periyoduna Beşiktaş, 73-65 önde girdi.

Son periyot çekişmeye sahne oldu. Farkın 20 sayıya kadar çıktığı maçta geriden gelen TOFAŞ, son çeyrekte öne geçmeyi başardı. Maçın son 1 dakikasına TOFAŞ önde girse de parkeden Beşiktaş 99-95 galip ayrıldı.

Turnuvanın üçüncü gününde, Frutti Extra Bursaspor-Beşiktaş ve Bahçeşehir Koleji-Gaziantep Basketbol karşılaşmaları oynanacak.

