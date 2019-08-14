Basketbol: 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası
- Rusya: 73 - Türkiye: 7014 Ağustos 2019 Çarşamba 20:44
İSTANBUL (AA) - 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, çeyrek finalde karşılaştığı Rusya'ya 73-70 yenildi.
İtalya'nın Udine kentinde düzenlenen organizasyonda milliler, Rusya karşısında soyunma odasına 34-34 eşitlikle girdi. Karşılıklı basketlerle devam eden mücadelede skor üstünlüğünü yakalayan Rusya, parkeden 73-70 galip ayrıldı.
Ay-yıldızlılar, 16 Ağustos Cuma günü TSİ 15.15'te Sırbistan ile 5-8'incilik klasman maçında karşılaşacak.
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