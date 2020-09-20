Basketbol: 14. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası
Anadolu Efes: 97 - Galatasaray Doğa Sigorta: 63
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Mehmet Keseratar, Mehmet Karabilecen, Serhat Büker
Anadolu Efes: Micic 13, Simon 12, Tolga Geçim 5, Singleton 8, Dunston 12, Yiğitcan Saybir 7, Doğuş Balbay 10, Tarık Sezgün, Erten Gazi 3, Sertaç Şanlı 6, Pleiss 13, Anderson 8
Galatasaray Doğa Sigorta: Yiğit Arslan 9, Ayberk Olmaz 3, Göksenin Köksal 5, Williams 13, Macon 13, Hunter 4, Emir Oflaz 5, Barış Ermiş, Eray Aydoğan, Motum 9, Caner Erdeniz, Saadettin Donat 2
1. Periyot: 30-16
Devre: 55-30
3. Periyot: 80-49
İSTANBUL (AA) - Yeni sezon hazırlıkları kapsamında düzenlenen 14. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası'nın üçüncülük maçında Anadolu Efes, Galatasaray Doğa Sigorta'yı 97-63 yendi.