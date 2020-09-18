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Spor Basketbol: 14. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası
Spor

Basketbol: 14. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası

Darüşşafaka Tekfen: 87 - Anadolu Efes: 84 - Yeşil-siyahlı ekip, finale yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-09-18 20:41:22 -
Basketbol: 14. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Keseratar, Kaan Büyükçil, Ahmet Tatlıcı

Darüşşafaka Tekfen: Gillon 6, Luther 17, Gulley 9, Sinan Güler 13, Jerrett 12, Erkan Veyseloğlu 9, Doruk Dora 2, Andrews 15, Troy Selim Şav 4, Mahmut Can Çelik

Anadolu Efes: Singleton 6, Tolga Geçim 5, Micic 31, Dunston 8, Simon 16, Yiğitcan Saybir, Doğuş Balbay, Erten Gazi, Sertaç Şanlı 6, Pleiss 6, Anderson 6

1. Periyot: 16-23

Devre: 35-36

3. Periyot: 56-60

5 Faulle çıkan: 39.57 Andrews (Darüşşafaka Tekfen)


İSTANBUL (AA) - Yeni sezon hazırlıkları kapsamında düzenlenen 14. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası'nın yarı final maçında Anadolu Efes'i 87-84 yenen Darüşşafaka Tekfen, finale yükseldi.

Müsabakaya iyi başlayan Anadolu Efes, 5. dakikayı 13-7 üstün geçti. Lacivert-beyazlılar, karşılıklı sayılarla devam eden mücadelenin ilk çeyreğini 23-16 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin başında iki takım da karşılıklı sayılar buldu. Maçın 15. dakikasını 29-26 geride kapatan Darüşşafaka Tekfen, 17. dakikada 31-29'luk skorla öne geçti. İlk yarının bitimine 2 dakika kala 6 sayı (35-29) geride olan Anadolu Efes, Sertaç Şanlı, Anderson ve Pleiss'ın basketleriyle 7-0'lık seri yakaladı ve devre arasına 36-35 önde girdi.

Karşılıklı basketlerle geçen üçüncü çeyrekte Anadolu Efes üstünlüğünü korudu. Darüşşafaka'nın birkaç kez beraberliği yakaladığı çeyreği lacivert-beyazlılar 60-56 üstün bitirdi.

Son periyoda Andrews'ın basketleriyle başlayan yeşil-siyahlı takım, 33. dakikada 62-60 öne geçti. Bu dakikadan sonra üstünlük birkaç kez el değiştirirken son 1 dakika 15 saniyeye 80-80 eşitlikle girildi. Kalan bölümde iki takım da dörder sayı üretti ve bitime iki saniye kala skor 84-84'te eşitlendi. Darüşşafaka Tekfen son saniyede Jerrett'in 3 sayılık basketiyle maçı 87-84 kazandı.

Anadolu Efes'te 31 sayıyla mücadele eden Micic, maçın en skorer oyuncusu oldu.

Darüşşafaka Tekfen, finalde Fenerbahçe Beko-Galatasaray Doğa Sigorta maçının galibiyle karşılaşacak.


- Ataman prosedüre takıldı


Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını prosedürleri gereği takımının başında yer alamadı.

Ataman, talimat gereği maçtan en fazla 2 gün öncesinde yaptırması gereken koronavirüs testini 3 gün önce yaptırınca sahaya takımının başında çıkamadı. Tecrübeli başantrenör, karşılaşmayı tribünden izledi.

Hayatını kaybeden basketbol antrenörleri anısına karşılaşma öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında maç öncesinde ve sonrasında salonda dezenfekte çalışması yapıldı.

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