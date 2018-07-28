THY - Adıyaman
0553 313 94 23

Başkent’te zincirleme kaza: 5 kişi yaralandı

Ankara’da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada aralarında 2 çocuk, bir hamile kadının da olduğu toplam 5 kişi yaralandı.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 17:37
Başkent’te zincirleme kaza: 5 kişi yaralandı

Çankaya ilçesi Dikmen Caddesi’ndeki Cemal Süreya Parkı önünde 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. 4 araç birbirine çarparken, bir araç ise karşı şeride geçip duvara çarparak durabildi. Kazada aralarında 2 çocuk ve bir hamile kadının olduğu toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Zincirleme kazaya karışan sürücülerden Erhan Üstün, "En önde duruyordum. Işıklarda bir sesle irkildik. Arkaya döndüm, 4 araç birbirine girmiş, bir araç da karşı yola geçti. O aracın sahibiyle konuştuğumda, ‘frenim tutmadı’ dedi. Bir sesle irkildik, durum ortada" ifadesini kullandı.

 

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 17:37
  1. ankara
  2. trafik kazası
  3. ambulans

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bahçeli'den ABD'nin tehdidine sert cevap!
    1. Bahçeli'den ABD'nin tehdidine sert..
    2. Darbeci Sisi'den alçak hamle! İdam..
    3. Türkiye ve ABD arasında kritik görüşme
    4. Başkent’te zincirleme kaza: 5 kişi..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zambiya ile 12..
    6. Bahçeli'den ekmek paylaşımı
    7. Ülkede kahraman ilan edilmişti! Market..
    8. Bursa'da kereste fabrikasında yangın!
    9. ABD'nin küstah tehdidine BBP'den sert..
    10. Eli kanlı diktatör ülkenin soyunu..
    11. Kalifornia'da 37 bin kişi tahliye edildi
    12. Gözaltında kalp krizinden öldü! 2..
    13. TEM'de harfiyat kamyonu devrildi!
    14. İstanbul'a gelen 280 turiste şok!
    15. İyi Partililer, Akşener'in evini..
    16. İspanya'da taksicilerden UBER grevi!
    17. Türkiye'ye kritik çağrı: Lütfen bizi..
    18. Emine Erdoğan, Güney Afrika'da yavru..
    19. Ronaldo sahaya inmeden Juventus'a..
    20. Eğitim uçağı otoyola iniş yaptı!
    Halep Türkiye'ye bağlanacak mı? Rus uzman yorumladı
    Halep Türkiye'ye bağlanacak mı? Rus uzman yorumladı
    Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?
    Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Türkler gelmezse...
    Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Türkler gelmezse...
    Bahçeli çağrı yapmıştı! İlk uygulama Diyarbakır'da başladı
    Bahçeli çağrı yapmıştı! İlk uygulama Diyarbakır'da başladı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Erdoğan'a diktatör diyen hadsiz sunucuya özür dilettiler
    Erdoğan'a diktatör diyen hadsiz sunucuya özür dilettiler
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri