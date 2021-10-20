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Yerel Başkentte zincirleme kaza: 10 yaralı
Yerel

Başkentte zincirleme kaza: 10 yaralı

Ankara’nın Çubuk ilçesinde iki kamyonet ile bir ticari aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-20 19:22:00 -
Başkentte zincirleme kaza: 10 yaralı

Ankara’nın Çubuk ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çubuk- Ankara yolunda gelen trafik kazasında Mustafa T.’nin kullandığı 06 CAT 798 kamyonet ve İsmail K.’nin kullandığı 06 CDK 682 plakalı kamyonet ile Kenan A.’nın idaresindeki 06 CEH 721 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Çubuk Şubesinde ve ANFA’da çalışan işçilerden İsmail K., Kenan A., Sinan D., Burak G., Yusuf K., Alican B., Ali S., Murat A., Kamber Ö. ve Kadir İ. yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile çeşitli hastanelere kaldırıldı. Meydana gelen kaza nedeniyle Çubuk - Ankara yolu bir süreliğine kapatıldı.

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