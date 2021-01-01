Başkentte yeni yılın ilk gününde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

ANKARA (AA) - Başkentte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yeni yılın ilk gününde cadde ve meydanlar boş kaldı.

Ülke genelinde dün saat 21.00'de başlayıp 4 Ocak Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasına kent sakinlerinin uyduğu görüldü.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Kocatepe Camisi'nde kılınan cuma namazının ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Başkentlilerin yeni yılını kutlayan Şahin, dün sabah itibarıyla 15 bini polis ve 3 bin 800'ü jandarma görevlisi toplam 18 bin 800 personelle sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla sahada olduklarını belirtti.

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasından itibaren Ankaralıların kurallara büyük oranda uyduğunu vurgulayan Şahin, "Hem hastalıktan hem de diğer olumsuzluklardan uzak, onlardan kurtulmuş şekilde önümüzdeki yılı ve bundan sonraki yılları mutlu bir şekilde geçiririz." dileğinde de bulundu.

- "Vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum"

Şahin, Ankaralıların sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde cuma namazını kıldığını belirterek, "Bundan sonra da inşallah camilerimiz aynı düzen ve sistem içerisinde ibadetlere açık olacak. Vatandaşlarımız bu konuda da çok dikkatli bir tavır sergilediler. Kurallara uydukları için çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Sağlığı, güvenliği, huzuru korumaya yönelik her türlü tedbiri almaya ve uygulamaları denetlemeye devam edeceklerini vurgulayan Şahin, "Vatandaşlarımız da gittikçe artan bir bilinçle bu tedbirlere hem riayet ediyorlar hem de uyulması için çevresindekilere tavsiyelerde bulunuyorlar. Bunu toplum olarak birlikte başaracağız. Rakamlar da bu uyumdaki dikkati bize gösteriyor." dedi.