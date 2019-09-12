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Başkent’te yanmış erkek cesedi bulundu

Ankara’nın Sincan ilçesinde yanmış erkek cesedi bulundu.

12 Eylül 2019 Perşembe 16:47
Başkent’te yanmış erkek cesedi bulundu

Ankara’nın Sincan ilçesinde yanmış erkek cesedi bulundu.


Edinilen bilgilere göre, Tandoğan Mahallesi’ndeki eski hayvan pazarının olduğu boş araziden geçen vatandaşlar akşam saatlerindedere yatağında yanmış erkek cesedi olduğunu polise bildirdi.


Olay yerine gelen ekiplerin incelemesi sonucu cesedin Mehmet Karadavut’a ait olduğu tespit edildi.


Karadavut’un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen inceleme sürüyor

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 16:47
  1. doğa

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