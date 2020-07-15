  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Başkentte vatandaşlar "demokrasi nöbeti"ne başladı

Yeniakit Publisher
2020-07-15 23:08:29 -
Başkentte vatandaşlar "demokrasi nöbeti"ne başladı

ANKARA (AA) - Başkentte Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin 4'üncü yılı nedeniyle düzenlenen anma etkinlikleri kapsamında vatandaşlar sabaha kadar sürecek "Demokrasi nöbeti" tutmaya başladı.

Ankara Valiliği ve Altındağ Belediyesince 1. TBMM ve Kızılay Meydanı'nda düzenlenen etkinliklere, şehit aileleri de davet edildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programlarda, 15 Temmuz darbe girişimine karşı direnen emniyet güçleri ve vatandaşların görüntülerinin yer aldığı fotoğraf sergisi de açıldı.

Yiyecek ve içeceklerin dağıtıldığı etkinlik, sabaha kadar devam edecek.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı