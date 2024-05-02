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Yaşam Başkentte vahşet! Tartıştığı kadını boğazından bıçakladı
Yaşam

Başkentte vahşet! Tartıştığı kadını boğazından bıçakladı

Yeniakit Publisher
2024-05-02 22:05:00 - 2024-05-02 22:06:24

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir şahıs, tartıştığı kadını boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca kez bıçakladı.

Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Ankara'nın Sincan ilçesi Mareşal Çakmak Mahallesi Dilek Sokak üzerinde gerçekleşti. Bir şahıs ve E.K. isimli kadın, sohbet ederken tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan ve kısa bir süre sonra olay yerine geri dönen saldırgan, yanında getirdiği bıçakla E.K. isimli kadına saldırdı.

Kadını defalarca kez bıçakladı

Saldırgan, kadını boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Olayı gören bir başka kadın kavgayı ayırmaya çalışırken saldırgan tarafından bacağından yaralandı. Ağır yaralanan E.K. ile hafif yaralanan diğer kadın olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

Saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı

Boğaz ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbesi alan E.K.’nin sağlık durunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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