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Başkentte uyuşturucu tacirlerine operasyon: 79 tutuklama

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında bir haftada 79 kişi tutuklandı.

24 Temmuz 2018 Salı 12:41
Başkentte uyuşturucu tacirlerine operasyon: 79 tutuklama

Ankara Valiliği'nde yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başkent genelinde 16-22 Temmuz'da 20 olaya müdahale etti.

145 kişi hakkında yasal işlem yapıldı

Uyarıcı madde imal ve ticareti yapma suçundan 118, uyuşturucu kullanma veya bulundurmak suçundan 25, diğer suçlardan ise 2 olmak üzere toplam 145 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Şüphelilerden 27'si cumhuriyet savcılığı talimatıyla serbest bırakılırken, 79'u tutuklandı. Gözaltına alınanlardan 38'i adli kontrol şartıyla, biri ise savcılıktan serbest bırakıldı.

Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

Narkotik ekiplerinin yaptığı aramalarda 855 gram esrar, 67 gram eroin, 27 uyuşturucu hap, 252 gram sentetik uyuşturucu, bin 113 gram skunk maddesi, 2 hassas terazi, 2 tabancayla şarjörleri ve uyuşturucu madde satışından elde edilen 60 bin 110 lira ele geçirildi.

 

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 12:41
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Ankara
  3. Narkotik
  4. Ankara Valiliği

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