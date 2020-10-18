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Aktüel Başkentte trafik kazası: 3 yaralı
Aktüel

Başkentte trafik kazası: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-18 07:30:26 -
Başkentte trafik kazası: 3 yaralı

ANKARA (AA) - Başkentte 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı kavşağında taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankaya ilçesindeki 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı kavşağında, Eda Ş. idaresindeki 06 EDA 33 plakalı otomobil ile Hakan K. yönetimindeki 06 T 0210 plakalı taksi çarpıştı.

Kazanın etkisiyle savrularak kavşakta bekleyen polis aracına ve Cihan Ç. yönetimindeki 75 BA 658 plakalı araca çarpan taksi, kaldırıma çıkarak durabildi.

Kazada Hakan K. ve takside bulunan yabancı uyruklu yolcu ile Eda Ş. yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi geldi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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