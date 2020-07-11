  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Başkentte trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-11 19:18:58 -
Başkentte trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Etimesgut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Eryaman'dan Ümitköy istikametine giden Mekin Şahin idaresindeki 06 BVY 070 plakalı otomobil, Ahmet Emin Odabaşı yönetimindeki 06 DB 5991 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada sürücüler ile Ahmet Emin Odabaşı'nın eşi Nuray, kızları Sudem ve Zümra Odabaşı ile kayınvalidesi Yurdanur Olgun yaralandı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Ankara Şehir Hastanesine kaldırdı.

Kazada ağır yaralanan Yurdanur Olgun, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Linea
Satılık 2016 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı