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Başkentte tefecilere baskın: 10 kişi gözaltında

Mali Suçlarla Mücade şubesi ekiplerince tefecilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınırken, 100 bin lira nakit para ele geçirildi.

02 Kasım 2018 Cuma 20:19
Başkentte tefecilere baskın: 10 kişi gözaltında

Polisin uzun zamandır takibe aldığı 10 şüpheli yapılan baskının ardından gözaltına alındı. Tefecilik yapıldığı tespit edilen 8 ayrı iş yerine gerçekleştirilen operasyonlarda 100 bin lira nakit para ele geçirildi.

Ayrıca Mali şubesi ekiplerince yapılan aramalarda nakit paranın yanı sıra gayrı resmi kasa defteri olarak kullanılan çok sayıda ajanda, not kağıtları, kaşeler, ve fatura ele geçirildi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde iş yeri görünümlü ofislerde tefecilik yaptıkları ortaya çıkan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda alınan 21 POS cihazı ile 320 kredi kartına da el konuldu.

 

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 20:19
  1. Ankara
  2. tefeci

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