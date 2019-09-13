Başkentte şüpheli ölüm

ANKARA (AA) - Başkentte yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, Keçiören ilçesi Karargahtepe Mahallesi Ahmet Vefik Paşa Caddesi'ndeki bir apartman dairesinden kötü koku gelmesi üzerine yetkililere haber verildi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, içeri girdiklerinde 54 yaşındaki inşaat işçisi Satılmış Köymen'in koridorda hareketsiz yattığını görüp sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri, incelemesinde Köymen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Köymen'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Köymen'in ölüm nedeni Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan inceleme sonrası netlik kazanacak. Yalnız yaşayan Köymen'in 4 çocuk babası olduğu öğrenildi.



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