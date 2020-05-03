  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasının son günü

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan 72 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde polis, Ankara genelinde oluşturulan kontrol noktalarında denetimlerini sürdürüyor

Yeniakit Publisher
2020-05-03 12:37:00 -
Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasının son günü

ANKARA (AA) - Başkentte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de sokak, cadde ve meydanlar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde kentte sessizlik hakim.

Şehir genelinde oluşturulan uygulama noktalarında görev yapan güvenlik güçleri, araçları durdurarak evrak denetimi yapıyor. Sokağa çıkan istisna dışındaki yaya ve araç sürücülerine kısıtlamaya uymadıkları gerekçesiyle cezai işlem yapılıyor.

Polis ekipleri, kontrol noktalarında durdurdukları araç sürücülerine kentte dün akşam saatlerinde itibaren etkili olan ve aralıklarla devam eden yağış nedeniyle hız yapmamaları için uyarılarda da bulunuyor.

Ankaralıların yoğun ilgi gösterdiği parkların yanı sıra 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Ulus Meydanı, Tunalı Hilmi Caddesi ve çevresinde sessizlik hakim.

Güvenlik görevlilerinin, Güvenpark'ta güvercinleri yemlediği de görüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı