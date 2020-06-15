Başkent’te “Sinyal Operasyonu"

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince “oto hırsızlığı, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık” suçlarından aranan şahıslara yönelik operasyon yapıldı. "Sinyal" adı verilen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, müştekilerin Rent A Car firmalarından kiralanan otoları teslim etmesi gereken tarihte geri getirmeyen H.Ö, R.G. ve S.Ö. isimli şüpheliler hakkında şikayette bulunması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. 4 ay süren çalışmalarda “oto hırsızlığı, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık” suçları ile ilgili 9 şüpheli şahıs tespit edildi. PTS, şehir polis kameraları, benzinlik ve iş yerleri kameralarındaki görüntülerin incelenmesi sonucunda otoların bazılarının şüpheli H.Y., B.K. ve B.K. tarafından Konya iline, bazılarının ise R.G. tarafından Bursa iline götürüldüğü tespit edildi. Konya’ya götürülen bazı otoların A.Y. tarafından change yapılmak üzere şasi ve motor numaralarının yok edildiği, bazılarının ise parçalanarak satıldığı, Bursa’ya götürülen otonun şüpheli S.T. ve İ.Ç. tarafından tamir edilemeyecek boyutta ağır hasarlı otoya şasi numarasını değiştirmek suretiyle change yapılarak satıldığı tespit edildi. Şüphelilerin kiraladıkları otoların GPS sinyallerini de devre dışı bıraktığı anlaşıldı. Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 1 adet çalıntı ve change oto, 1 adet çalıntı ve tescil bilgileri yok edilmiş oto, 3 adet çalıntı oto olmak üzere toplam 5 adet araç olduğunu belirledi. Yapılan çalışmaların ardından 9 Haziran günü Ankara, İstanbul, Konya ve Bursa’da şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. "Sinyal" adı verilen operasyonda H.Y, H.Ö., B.K., B.K., A.Y., S.Ö., R.G., İ.Ç. VE S.M. isimli 9 şahıs yakalandı.

Şüphelilerin yakalandıkları esnada kullanmakta olduğu iki otomobilin de aynı yöntemle kiralanan otolardan olduğu tespit edildi. GPS sinyali kesilmeden ve parçalanmadan ele geçirilen araçlar sahiplerine teslim edildi. Şüpheliler, Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince adli makamlara sevk edildi.