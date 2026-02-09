  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Turgay Ciner hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı Gazze gündemden düşürüldü yerine ICE operasyonları oturtuldu 'Biz yaptık' itirafı! Domuza çarşaf giydiren müptezel tutuklandı Rusya 'durum kritik' diyerek duyurdu: ABD ülkeyi boğuyor Haberi gülmeden bitirebilene helal olsun! Enginyurt: Aldığı oylara ihanet edenin yeri sokakta rezilliktir! Kahraman ecdada gökyüzü selamı! Maraş’taki Yahudiler MİT’in takibinde! İsrailli Ekip bir hafta boyunca adım adım izlendi Bu nasıl bir ilçe? Nüfusuyla 50 ilden büyük Mustafa Varank’tan, Özgür Özel’e olay gönderme: Sarhoştan genel başkan olmaz! Özgür Özel’in küfürleri yargıya taşındı! Mesut Özarslan’dan suç duyurusu
Yerel Başkentte silahlı suç örgütüne operasyon: 15 tutuklama
Yerel

Başkentte silahlı suç örgütüne operasyon: 15 tutuklama

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Başkentte silahlı suç örgütüne operasyon: 15 tutuklama

Başkent Ankara'da yağma, tehdit ve kurşunlama suçlarını işlediği tespit edilen silahlı organize suç örgütüne yönelik operasyonda, gözaltına alınan 29 kişiden 15'inin tutuklandığı açıklandı.

Ankara’da Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yağma, tehdit, cebir ve kurşunlama suçlarını işlediği tespit edilen silahlı organize suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi. Şüphelilerin çakarlı araçlarla polis gibi giyinen ve sahte polis kimliğiyle gezen korumalarla firmaların güvenini kazandıkları, daha sonra bu firmalarla ticaret yaptıkları, karşılığında yüklü miktarda karşılıksız çek yazıp ödeme yapmadıkları belirlendi.

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri, 4 aylık titiz çalışmanın ardından suç örgütüne eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Kahramankazan merkezli 10 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çakarlı lüks araçlar, 6 tabanca, 2 adet seri atış mekanizması, 15 pos cihazı, polis amblemi bulunan kartlar, çok sayıda çek-senet, bilgisayarlar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği belirtildi.

Emniyetteki sorgularının ardından savcılığa sevk edilen 15 şüpheli tutuklandı.

Ankara’da araç hırsızlarına operasyon: Çalıntı araçlara sahte plaka takan 2 şüpheli gözaltına alındı
Ankara’da araç hırsızlarına operasyon: Çalıntı araçlara sahte plaka takan 2 şüpheli gözaltına alındı

Gündem

Ankara’da araç hırsızlarına operasyon: Çalıntı araçlara sahte plaka takan 2 şüpheli gözaltına alındı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23