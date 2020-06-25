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Aktüel

Başkentte silahlı kavga: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-25 00:54:43 -
Başkentte silahlı kavga: 2 yaralı

ANKARA (AA) - Başkentte alacak meselesinden çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Taşdelen Caddesi'nde, Gökhan E. ile Bedirhan Ş. ve Ömer Ş. arasında alacak nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Gökhan E, silahla ateş ederek, Bedirhan Ş. ve Ömer Ş'yi çeşitli yerlerinden yaraladı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan Gökhan E'nin yakalanması için çalışma başlattı.



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