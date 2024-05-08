  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Başkentte silahlar konuştu! Sokak ortasında çatışma
Yaşam

Başkentte silahlar konuştu! Sokak ortasında çatışma

Yeniakit Publisher
2024-05-08 23:12:00 -
Başkentte silahlar konuştu! Sokak ortasında çatışma

Ankara'nın Sincan ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi yaralanırken polis inceleme başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Sincan ilçesi Mareşal Çakmak Mahallesi Yavuz Sokak'ta iki grup arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Çıkan çatışmada 2 kişi yaralandı.

Polis inceleme başlattı

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye sevk etti.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul’da taşlı sopalı, tekmeli yumruklu kavga
İstanbul’da taşlı sopalı, tekmeli yumruklu kavga

Gündem

İstanbul’da taşlı sopalı, tekmeli yumruklu kavga
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bursa'da minibüs şoförleri kavgaya tutuştu! İşte o görüntüler
Bursa'da minibüs şoförleri kavgaya tutuştu! İşte o görüntüler

Yerel

Bursa'da minibüs şoförleri kavgaya tutuştu! İşte o görüntüler

Özgür Özel-İmamoğlu kavgası büyüyor! Şimdi de bu! "O tarihe dikkat" diyerek duyurdu
Özgür Özel-İmamoğlu kavgası büyüyor! Şimdi de bu! “O tarihe dikkat” diyerek duyurdu

Medya

Özgür Özel-İmamoğlu kavgası büyüyor! Şimdi de bu! “O tarihe dikkat” diyerek duyurdu

Bıçaklı kavgada 3 öğrenci yaralandı
Bıçaklı kavgada 3 öğrenci yaralandı

Yerel

Bıçaklı kavgada 3 öğrenci yaralandı

Yine felaket getirdi! Alkol masasında kavga kanlı bitti
Yine felaket getirdi! Alkol masasında kavga kanlı bitti

Gündem

Yine felaket getirdi! Alkol masasında kavga kanlı bitti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23