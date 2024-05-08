Başkentte silahlar konuştu! Sokak ortasında çatışma
Ankara'nın Sincan ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi yaralanırken polis inceleme başlattı.
Edinilen bilgiye göre, Sincan ilçesi Mareşal Çakmak Mahallesi Yavuz Sokak'ta iki grup arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Çıkan çatışmada 2 kişi yaralandı.
Polis inceleme başlattı
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye sevk etti.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.