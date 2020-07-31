Başkentte sıcak hava balonuyla bayram coşkusu

ANKARA (AA) - Keçiören Belediyesince Kurban Bayramı dolayısıyla kurulan sıcak hava balonuna binen başkentliler, Ankara'yı havadan seyretti.

Keçiören Belediyesince düzenlenen "Uçmaya hazır mısın Ankara?" etkinliği kapsamında Kalaba Mahallesi'ne sıcak hava balonu kuruldu.

Programa ailesiyle katılan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, burada yaptığı konuşmada, Kurban Bayramı'nın millete, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sürdüğüne işaret eden Altınok, hem milletin hem de insanlığın bir an önce bundan kurtulması temennisinde bulundu.

Altınok, ilçede yapımı tamamlanan ve devam eden projelere ilişkin bilgi verdi.

Turgut Altınok, bayramda vatandaşlar için çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini söyledi.

Konuşması sırasında sahneye çıkarak Altınok'un elinden mikrofonu alan torunları, izleyenleri gülümsetti.

Daha sonra ilk uçuşu yapan Altınok, sıcak hava balonundaki konuşmasında da belediyecilikte yeni fikirleri hayata geçirdiklerini belirterek, "Ankara'mızda, şehrin içinde yeni bir güzelliği daha hizmete soktuk. Yaşamın güzelliklerini, hayatın renklerini vatandaşlarımıza sunuyoruz." dedi.

Altınok, etkinliğin bir ay süreceğini ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yapılacak uçuşla tamamlanacağını bildirdi.

İlk uçuşun ardından balona binen vatandaşlar, heyecanlı dakikalar yaşarken ilçeyi de havadan seyretme fırsatı buldu.