  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Başkentte şantajla rüşvet aldığı iddia edilen vergi müfettişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-07-28 14:12:02 -
Başkentte şantajla rüşvet aldığı iddia edilen vergi müfettişi gözaltına alındı

ANKARA (AA) - Başkentte, şantajla rüşvet aldığı iddia edilen vergi müfettişi polis tarafından gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'da vergi müfettişi olarak görev yapan İ.B'nin, defter ve belgelerini incelediği firmalardan şantajla rüşvet aldığı ihbarını değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Zanlıyı 6 ay takibe alan ekipler, İ.B'nin, inceleme yaptığı mükellefleri "ceza yazmakla" korkuttuğunu, sonrasında "Sizi bir arkadaşım arayacak onunla gerekli görüşmeyi yaparsınız, incelemeyle ilgili olumsuzluk çıkmaz." dediğini belirlendi.

Zanlı İ.B. ve arkadaşı F.K, 65 bin lira rüşvet istedikleri turizm ve taşımacılık firması sahibi H.K. ile irtibata geçen polis ekipleri tarafından, seri numaraları tespit edilen paraları aldıkları sırada yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 Model Renault Fluence
Satılık 2015 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı