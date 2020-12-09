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Aktüel Başkentte sağlık ekibine saldıran şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı
Aktüel

Başkentte sağlık ekibine saldıran şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-09 17:04:10 -
Başkentte sağlık ekibine saldıran şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı

ANKARA (AA) - Ankara Valiliği, Mamak ilçesinde 112 Acil Servis ekibine saldıran şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Mamak'ta rahatsızlanarak ambulans isteyen bir kişi için olay yerine giden sağlık ekibine hasta yakını tarafından saldırıldığı belirtildi.

Sağlık görevlilerinin, hastayı zanlının istediği hastaneye götürmedikleri için şiddete maruz kaldığının vurgulandığı açıklamada, saldırgan hakkında ivedilikle adli tahkikat başlatıldığı kaydedildi.

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