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Aktüel Başkentte park halinde yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi
Aktüel

Başkentte park halinde yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi

Yeniakit Publisher
2020-09-19 05:55:07 -
Başkentte park halinde yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi

ANKARA (AA) - Başkentte park halindeki kamyonet ile otomobil yandı.

Çankaya ilçesi Kültür Mahallesi Yüksel Caddesi'nde park halindeki kamyonette henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşlar kamyonetten çıkan patlama seslerini duyup alevleri görünce yangına müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Yangın, kamyonetin yanındaki otomobile de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdükten sonra araçlarda soğutma çalışması yaptı.

Yangında kamyonet kullanılamaz hale gelirken otomobilde de maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Mahalle sakinlerinden Cumhur Kuklapınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, patlama sesine uyandıklarını, dışarıya baktıklarında kamyonetin yandığını gördüklerini belirterek, "Hemen müdahale ettim, bahçe hortumuyla suladım ama komşular, 'Yaklaşma patlar' diye uyardı. Sonra itfaiyeyi aradım. Yangın Hasan arkadaşımızın aracına sıçradı, itfaiye gelene kadar onun aracı da yanmaya başladı. Yangını ilk gördüğümde büyük bir alev vardı." dedi.


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