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Aktüel

Başkentte özel bir yaşlı bakım merkezinde yangın çıktı

Mutlukent Mahallesi'ndeki özel bir Geriatri ve Yaşlı Bakım Merkezinde henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmadı - Bakım merkezi sakinlerinin tamamı kontrol amaçlı olarak hastaneye sevk edildi

2020-04-17 18:27:27 -
Başkentte özel bir yaşlı bakım merkezinde yangın çıktı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çankaya ilçesindeki özel bir Geriatri ve Yaşlı Bakım Merkezinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Mutlukent Mahallesi'ndeki yaşlı bakım merkezinde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahalede bulundu ve içerdekileri süratle tahliye etti.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken bakım merkezi sakinlerinin tamamı kontrol amacıyla 112 ekiplerince hastaneye sevk edildi.

İtfaiye ekipleri bakım merkezinde soğutma çalışmaları başlattı.

Öte yandan bazı vatandaşlar da merkezde kalan yakınlarının sağlık durumuna ilişkin bilgi almak için olay yerine geldi.

Ankara Valiliği de yangınla ilgili Twitter adresinden yaptığı açıklamada, yangında can kaybı ve yaralanma bulunmadığını bildirdi.

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