Başkentte özel bir yaşlı bakım merkezinde çıkan yangın

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ankara'da yangın çıkan özel geriatri ve yaşlı bakım merkezinin 41 sakini bulunduğunu, sakinlerden 6'sının ailelerine teslim edildiğini, 10'unun kronik tedavi ihtiyaçları sebebiyle hastaneye sevkinin sağlandığını, 25'inin de Bakanlığa bağlı bir izolasyon kuruluşunda misafir edileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ankara'da, özel bir geriatri ve yaşlı bakım merkezinde bugün saat 17.00 sularında yangın çıktığı belirtildi.

Görevli personelin ivedi şekilde itfaiye ile iletişime geçerek yangının kontrol altına alınmasını sağladığı aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmamış ve yaşlılarımızın hayati tehlikesi yoktur. Kuruluş sakinlerimizin ve personelimizin genel sağlık durumu iyidir. Söz konusu merkez 41 yaşlımıza hizmet sunmaktadır. 6 yaşlımız talepleri üzerine ailelerine teslim edilmiş, 10 yaşlımız ise kronik tedavi ihtiyaçları sebebiyle hastaneye sevk edilmiştir. 25 büyüğümüz de Bakanlığımıza bağlı bir izolasyon kuruluşumuzda misafir edilecektir."