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Aktüel Başkentte otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı
Aktüel

Başkentte otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-11-04 22:48:10 -
Başkentte otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Keçiören ilçesinde otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şehit Kubilay Mahallesi Özlem Caddesi'nde plakası henüz belirlenemeyen otomobildeki şüpheliler, Y.A. ve S.D'nin bulunduğu 06 S 6380 plakalı otomobilin önünü kesti.

Araçtan inen zanlılar, yanlarındaki pompalı tüfekle Y.A. ve S.D'nin bulunduğu otomobile ateş açıp kaçtı. Yaralanan 2 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Polis ekipleri, dayı yeğen oldukları belirtilen Yasin Efe Ç. ve Hasan C'nin yakalanması için çalışma başlattı.



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