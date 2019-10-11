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Başkentte otomobil servis aracıyla çarpıştı: 2 yaralı

Sıhhiye'de bir otomobilin restoran çalışanlarını taşıyan servis minibüsüne çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

11 Ekim 2019 Cuma 07:51
Başkentte otomobil servis aracıyla çarpıştı: 2 yaralı

Ankara'da, otomobil ile restoran çalışanlarını taşıyan servis aracının çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Atatürk Bulvarı Sıhhiye heykeli önünden Ulus istikametine dönmeye çalışan sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil, aynı istikametine giden Tuncay B'nin kullandığı servis minibüsüne çarptı.

Kazadan sürücüler yara almadan kurtulurken, minibüsteki yolcular çarpışmanın şiddetiyle araç içinde savruldu.

Yaralanan 2 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsünün 258 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza nedeniyle Atatürk Bulvarı'nınUlus istikametinin tek şeridi bir süre ulaşıma kapandı.

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 07:51
  1. Sıhhiye
  2. Ankara
  3. 112 Acil Sağlık ekipleri
  4. Atatürk Bulvarı Sıhhiye heykeli
  5. Atatürk Bulvarı

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