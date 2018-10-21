Başkentte oto yangını



Olay, akşam saatlerinde Mamak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mamak Caddesi üzerinde park halinde olan bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi sonucu, otomobil adeta alev topuna döndü. Yangın esnasında araçta ufak çaplı patlamalar meydana geldi.

Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Metrelerce yüksekliğe ulaşan alevlerin diğer araçlara sıçramaması için hemen işe koyulan itfaiye erleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Can kaybının yaşanmadığı yangının ardından otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.