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Başkentte kurbanlık satışları başladı

Çubuk’ta hayvan pazarında kurban satışları başladı.

12 Temmuz 2018 Perşembe 11:44
Başkentte kurbanlık satışları başladı

Geçtiğimiz ay yeni yerinde faaliyete giren Çubuk Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı, Türkiye'nin dört bir yanından satışa getirilen kurbanlıklarla dolmaya başladı.

Henüz çok yoğunluğun olmadığı pazarda zaman zaman alıcı ile satıcı arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor.

Küçükbaş kurbanlık fiyatları 500 ile bin 400 lira, büyükbaş kurbanlıklar ise 7 bin ile 20 bin lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.

Ankara Kırmızı Et Ürünleri Tarımsal Üreticileri Birliği Başkanı Zihni Yüce, bu yıl kurban fiyatlarının canlı kilogram olarak 19-22 lira arasında değiştiğini belirtti.

Yüce, şu an her ne kadar ilk etapta üreticiler umdukları satışları bulamadıklarını söyleseler de önümüzdeki günlerde satışların hızlanmasını beklediklerini söyledi. Yüce şöyle konuştu:

"Bizim 2 bin 300 üyemiz bulunuyor. Bu üyelerimizin ellerinde 160 bine yakın hayvan bulunmaktadır. Diğer illerden gelecek kurbanlıklar ile küçükbaş hayvan sayılarıyla Ankara’da kurbanlık sıkıntısı olmayacağını düşünüyoruz. Emekliye verilecek ikramiyeler de kurbanlık satış sayılarını artırabilir. Verilen ikramiyeler sayesinde insanlar tamamını alamasalar da büyükbaşa hisse bazında girecek veya küçükbaş kurbanlık alacaklar. Bu da arz ve talep sonucu fiyatların artmasına neden olacaktır."

Kurbanlıklarını satmak için Kırıkkale’den gelen Fevzi Karakaya ise 35 adet kurbanlık getirdiğini ve bunların 12 tanesini sattığını belirtti.

Kurban satışlarının yeni başlaması nedeniyle satışların istedikleri kadar olmadığını söyleyen Karakaya, "Kurbanlık satışlarımız başladı. Şu anda fiyatlar normal, geçen yılla hemen hemen aynı. Böyle giderse kurbana kadar fiyatlar artmaz" dedi.

Kalecik ilçesinden gelen üretici Cevat Göktaş da, genel olarak satış fiyatlarının kendilerini memnun etmediğini, maliyetin yüksek olmasından dolayı tatmin edici fiyatlarla satış yapamadıklarını savundu.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 11:44
  1. Türkiye
  2. Ankara
  3. Kırıkkale
  4. Kalecik
  5. Karakaya

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