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Aktüel

Başkent’te ‘koronavirüs’ denetimi

Başkent’te bin 500 polisin katılımıyla ‘korona virüs’ denetimi gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 23:22:03 -
Başkent’te ‘koronavirüs’ denetimi

Başkent’te bin 500 polisin katılımıyla ‘korona virüs’ denetimi gerçekleştirildi.


Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde bin 500 polisin katılımıyla korona virüs önlemleri denetimi gerçekleştirildi. Polis ekipleri, halka açık restoran, kafe ve halkın yoğun olduğu meydanlarda denetimlerde bulunurken kurallara uymayan işletmecilere ve vatandaşlara uyarılarda bulundu. Denetimler ise gece yarısına kadar devam edecek.

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