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Başkentte korkutan patlama sesi

Valilik ve emniyet kaynakları, patlamanın kaynağına ilişkin bilgi almaya çalıştıklarını belirtti.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:29
Başkentte korkutan patlama sesi

Ankara genelinde duyulan patlama sesi ile ilgili Ankara Valiliği ve Ankara Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı. Sesin kaynağı henüz tespit edilemedi.

Saat 15.00 sıralarındaki patlama sesi, Ankara'nın Çankaya, Keçiören, Etimesgut, Mamak ve Yenimahalle ilçelerinde yoğun olarak duyuldu. Patlama nedeniyle çok sayıda vatandaş polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine polis ekipleri patlamanın nedenini belirlemek için çalışma başlattı. Kentte daha önce de dinamitle yapılan kontrollü patlama endişeye yol açmıştı.
 

 

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:29
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