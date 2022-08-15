  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Başkent'te korku dolu anlar! Sele kapılan genç kız böyle kurtarıldı
Yerel

Başkent'te korku dolu anlar! Sele kapılan genç kız böyle kurtarıldı

Ankara'da etkili olan sağanak yağışın neden olduğu sele kapılan genç kız, bir vatandaş tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-08-15 21:52:00 - 2022-08-16 00:11:37

Ankara’da yaşanan fırtınada sel sularına kapılan genç kız, bir vatandaş tarafından kurtarıldı.

Ankara genelinde etkili olan fırtınadan en çok etkilenen Söğütözü’nde akşam saatlerinde İnönü Bulvarı üzerinde genç bir kız sel sularına kapıldı.

Genç kızı ellerinden tutarak kurtardı

Genç kızı başka bir vatandaş ellerinden tutup çekerek kurtardı. Yaşananlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Putsavar

ne oldi mansurrrrcuuularrrrr ne oldiiiii.mansur angaraya deniz değil okyanus getirdi okyanusss.neeeerrdennnnnnn niiireyeeeeeee melih başganın ahı çıkıyor ahı
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23