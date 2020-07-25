Başkentte "Kore Yemeği Yapma" yarışması düzenlendi

ANKARA (AA) - Ankara'da düzenlenen "Kore Yemeği Yapma" yarışmasında Türkiye'nin farklı illerinden katılan Türk katılımcılar, hünerlerini sergiledi.

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği Kültür Müsteşarlığı tarafından Kore Kültür Merkezi'nde bu yıl 7'ncisi düzenlenen etkinliğe, Kore Kültür Merkezi Müdürü Büyükelçilik Müsteşarı Dong Woo Cho, Kore Turizm Organizasyonu (KTO) İstanbul Ofisi Müdürü Lee Jaesang ile Kore kültürü ve mutfağına ilgi duyan çok sayıda kişi katıldı.



Yarışmaya başvuru yapanlar arasında ön elemeyle seçilen 12 yarışmacı "Chiljeolpan'ın yanında, serbest bir çorba ve bir meze" konusunda yarıştı. Türk gıda malzemelerinin de kullanıldığı yarışmada Kore yemekleri Türk katılımcıların ellerinde şekil aldı.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yarışmacılar ve katılımcılar sosyal mesafe kurallarına uyarak, maske kullandı.

- "Yemek kültürün çok önemli bir unsuru"

Cho, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmanın ülkesinin mutfağını tanıtmak amacıyla Kore Tarım Bakanlığının desteğiyle düzenlendiğini vurgulayarak yarışmaya ilgi duyanların sayısının her geçen yıl arttığını dile getirdi.

"Yemek kültürün çok önemli bir unsuru" ifadesini kullanan Cho, Kovid-19 nedeniyle birçok tedbir aldıklarını ve Türkiye'nin farklı illerinden katılım olduğunu söyledi.

Cho, bu tür yarışmalar vesilesiyle Kore yemeğini Türkiye'de tanıtmak istediklerini kaydetti.

Yarışmaya jüri olarak katılan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Aksoy da Kore ve Türk mutfağının ortak yemekleri olduğunu kaydetti.

Yarışmacıların Kore yemeği yapma noktasındaki tekniklere hakim olduğunu belirten Aksoy, "Yarışmacılar epey pratik yapmış, bu ekip 25 kişinin içerisinden seçildi. Yarışma öncesi yarışmacılar arasında bir ön eleme de yapıldı." dedi.

Yarışma sonunda jüri üyelerinin katılımcıların performanslarını ve yemeklerini değerlendirmesinin ardından dereceye girenler ödüllendirildi.

Etkinliğe Kovid-19 önlemleri kapsamında sınırlı sayıda izleyici katıldı.