  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Başkent’te kısıtlama kurallarına uymayan bir market satışına devam etti

Ankara’nın Keçiören ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bir market sahibi müşterileri sırayla içeri alarak satış gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 22:35:39 -
Başkent’te kısıtlama kurallarına uymayan bir market satışına devam etti

Ankara’nın Keçiören ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bir market sahibi müşterileri sırayla içeri alarak satış gerçekleştirdi.


Ankara’nın Keçiören ilçesinde Covid-19 önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması ve kapalı olması gereken bir market sahibi müşterileri sırayla içeri alarak satış gerçekleştirdi. Kameralara yansıyan görüntülerde, market sahibi önce müşterinin ne istediğini sorarak, temin edip edemeyeceğine göre kepengi kaldırarak içeri alıyor. Alışverişi gerçekleştiren vatandaşlar daha sonrasında market sahibinin kontrolünde, dışarı çıkarak yollarına devam ediyor. O esnada market sahibinin dışarıda bekleyen diğer müşterilerle ilgilendiği görüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı