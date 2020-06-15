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Aktüel

Başkentte kiraladıkları araçları sahte evrakla satan 9 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-15 20:02:00 -
Başkentte kiraladıkları araçları sahte evrakla satan 9 şüpheli yakalandı

ANKARA (AA) - Ankara merkezli 4 ilde firmalardan kiraladıkları araçları teslim etmeyip, motor şasi numaralarını değiştirerek sahte evrakla üçüncü kişilere sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, H.Ö, R.G. ve S.Ö. isimli kişilerin, çeşitli oto kiralama firmalarından kiraladıkları araçları teslim etmedikleri ve firma sahiplerinin kendilerine ulaşamadığına dair şikayetler üzerine harekete geçti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında otomobillerin H.Y, B.K. ve B.K. tarafından GPS sistemleri bozularak takibe elverişsiz hale getirilip Konya'ya, bazılarının ise R.G. tarafından Bursa'ya götürüldüğü belirlendi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, yaklaşık 4 aylık teknik ve fiziki takiple Konya'ya götürülen bazı otomobillerin A.Y. tarafından sahte evrak düzenlenip, şasi ve motor numaraları değiştirilerek, bazılarının ise parçalanarak satıldığını tespit etti.

Bursa'ya götürülen otomobilin ise S.T. ve İ.Ç. tarafından tamir edilemeyecek boyutta ağır hasarlı başka bir otomobilin şasi numarası alınarak sahte evrakla üçüncü kişilere satıldığı belirlendi.

Şüphelilere ait olduğu saptanan Ankara, İstanbul, Konya ve Bursa'daki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda H.Y, H.Ö, B.K, B.K, A.Y, S.Ö, R.G, İ.Ç. ve S.M. gözaltına alındı.

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