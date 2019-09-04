Başkent’te karanlık nokta kalmıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç duyulan cadde, sokak, bulvar, alt geçit, rekreasyon alanları ve mezarlıklarda aydınlatma çalışmasına hız kesmeden devam ediyor.

Son olarak Hacettepe Üniversitesi ile Bilkent Şehir Hastanesi arasındaki bulvarın aydınlatma çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, Ankara Valiliğinin Aydınlatma Komisyonunda aldığı kararlar doğrultusunda karanlık noktaları aydınlatma çalışmalarını gerçekleştiriyor. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekiplerinin park, bahçe, cadde, bulvar, alt geçit gibi pek çok noktada ortaklaşa sürdürdüğü çalışmalar sayesinde Başkent ışıl ışıl aydınlanıyor. Gerek sosyal medya, gerekse ALO 153 Mavi Masa aracılığıyla talep edilen noktalara Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “Başkent’te karanlık nokta kalmasın” talimatı doğrultusunda sevk edilen ekipler, karanlık noktaların aydınlatılması için 7/24 çalışıyor.

Büyükşehir Belediyesi yetkisi kapsamında kalan rekreasyon alanları ve parklar ile mezarlıklarda ise Çevre Koruma Daire Başkanlığı ekipleri aydınlatma çalışması yürütürken, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri cadde ve bulvarlarda, Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri de alt geçitlerin aydınlatma işlerini yapıyor.

Kamu kurumları ile koordinasyon içinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında önümüzdeki günlerde Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü önü ile Bilkent Şehir Hastanesi arasında kalan bulvarın aydınlatma çalışmaları tamamlanacak.